Veroli presenta Estate 2026 | cultura spettacoli sport e tradizione per una città che vive i suoi spazi

Da frosinonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una Sala Trulli partecipata, il racconto di una programmazione costruita nel tempo e l’idea di una Città che, attraverso eventi, iniziative e occasioni di incontro, continua a valorizzare i propri luoghi.È stato presentato nel pomeriggio di giovedì 4 giugno il cartellone “Veroli Estate 2026”, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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