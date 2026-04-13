Sport e cultura si incontrano | torneo universitario tra calcio incontri e spettacoli

La ‘Ferrara University Cup 2026’ è una manifestazione promossa da studenti dell'università locale, che combina eventi sportivi e culturali. Il programma prevede un torneo di calcio tra team universitari, accompagnato da incontri e spettacoli vari. La manifestazione si svolge sotto il titolo ‘Cosa c'entra con le stelle’ e mira a coinvolgere studenti e pubblico in attività che uniscono sport e cultura.

Si muove su un doppio binario sportivo e culturale il programma della ‘Ferrara University Cup 2026’, la manifestazione organizzata da un gruppo di studenti di Unife, dal titolo ‘Cosa c'entra con le stelle’. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'evento prevede un torneo di calcio a 5 con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Tra cultura, sport e arte: il Modena Calcio alla mostra di De ChiricoIl ds Catellani, staff e giocatori visitano l’esposizione a Palazzo dei Musei: “Un’occasione per crescere anche fuori dal campo” Visita speciale,... “Avellino Cultura”: spettacoli gratuiti tra musica, teatro e favoleIl Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta...