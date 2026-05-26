Parchi di Nervi | tornano cultura e spettacoli dal vivo già quest' estate

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità una mozione per riattivare i parchi di Nervi come centro culturale. La proposta prevede di organizzare nuovamente eventi, spettacoli, proiezioni cinematografiche e altre iniziative durante l’estate. La decisione coinvolge la sindaca e la giunta, che sono chiamate a promuovere questa ripresa. La misura mira a rilanciare le attività culturali nei parchi cittadini nel periodo estivo.

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Il consiglio comunale di Genova ha approvato all'unanimità una mozione presentata da tutti i gruppi che impegna la sindaca e la giunta a rilanciare i parchi di Nervi come polo culturale della città, ripristinando una stagione estiva di spettacoli, eventi cinematografici e iniziative culturali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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