Parchi di Nervi | tornano cultura e spettacoli dal vivo già quest' estate

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità una mozione per riattivare i parchi di Nervi come centro culturale. La proposta prevede di organizzare nuovamente eventi, spettacoli, proiezioni cinematografiche e altre iniziative durante l’estate. La decisione coinvolge la sindaca e la giunta, che sono chiamate a promuovere questa ripresa. La misura mira a rilanciare le attività culturali nei parchi cittadini nel periodo estivo.