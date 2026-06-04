Verde Speranza | il Terzo Circolo alla scoperta del verde in città

Il Terzo Circolo ha avviato iniziative per far scoprire ai bambini il verde in città, in risposta all’aumento del desiderio di trascorrere più tempo all’aperto con l’arrivo della primavera.

Con l’arrivo della primavera cresce, soprattutto per i più piccoli, il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta. A trasformare questa semplice voglia in un’esperienza educativa concreta ci ha pensato il gruppo per la transizione ecologica del Terzo Circolo che ha ideato il progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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