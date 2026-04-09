Roma | torna il Festival del Verde e del Paesaggio le città si riconnettono alla natura

A Roma torna il Festival del Verde e del Paesaggio, un evento dedicato a promuovere il rapporto tra le aree urbane e la natura. La manifestazione si propone di coinvolgere i cittadini in iniziative che favoriscano un ambiente più verde e sostenibile. Durante l’evento vengono presentate proposte e progetti legati alla cura degli spazi pubblici e alla riqualificazione delle città. L’obiettivo è rafforzare il legame tra ambienti urbani e ecosistemi naturali.

(Adnkronos) – Un appuntamento per riconnettere città e natura, o perlomeno i loro abitanti a ecosistemi più 'vivibili'. E' l'obiettivo della quindicesima edizione del Festival del Verde e del Paesaggio che si svolge all'Auditorium di Roma dal 10 al 12 aprile in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Per tre giorni il giardino pensile dell’Auditorium. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Roma: da domani al via il Festival del Verde e del PaesaggioLe città contemporanee hanno separato ciò che un tempo era in relazione: natura, spazio domestico e vita quotidiana.

Da domani torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”Il taglio del nastro della XV edizione è in programma per venerdì 6 marzo a Palazzo Comunale.

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Roma: torna il Festival del Verde e del Paesaggio, le città si riconnettono alla naturaUn appuntamento per riconnettere città e natura, o perlomeno i loro abitanti a ecosistemi più 'vivibili'. E' l'obiettivo della quindicesima edizione del Festival del Verde e del Paesaggio che si ... adnkronos.com

Roma: tre giorni con Il Festival del Verde e del PaesaggioAppuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 10 al 12 aprile per riflette di ambiente e natura in città. tgcom24.mediaset.it

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Auditorium: Festival del Verde e del Paesaggio 2026 Dal 10 al 12 aprile 2026 l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Festival del Verde e del Paesaggio; la manifestazione, giunta alla sua 15ª edizione, trasforma il giardino pensile dell'Audit - facebook.com facebook