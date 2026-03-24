Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia | Pressappochismo e oscurità Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Assra Lucia Aprile

Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: "Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell'Ass.ra Lucia Aprile" Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento delle politiche ambientali e della gestione del verde pubblico dell’attuale amministrazione comunale di Foggia. Dopo oltre due anni e mezzo, non si registrano miglioramenti nel patrimonio arboreo né una visione strategica per una gestione moderna, sostenibile e basata su criteri scientifici. Emblematico è il nuovo appalto per il verde (Accordo Quadro 2026–2028), pubblicato senza il presupposto fondamentale: il Piano del Verde, strumento indispensabile per pianificare interventi, priorità e tutele. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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