Verde inclusione e lavoro | il bilancio di due anni di attività del progetto Custodi di Equilibri

Il progetto “Custodi di Equilibri” ha coinvolto sei persone con disabilità in un’attività di riqualificazione di tre aree verdi, portando avanti il proprio lavoro in un arco di due anni. L’iniziativa si è concentrata sulla cura del verde e sull’inclusione lavorativa, con un focus sulla formazione e l’occupazione delle persone con disabilità. Durante questo periodo, sono stati realizzati interventi di manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi, coinvolgendo attivamente i partecipanti nel processo.

Sei persone con disabilità. Tre aree verdi. Due anni di attività. è questo il bilancio del progetto di riqualificazione vegetazionale e di propedeutica al lavoro “Custodi di Equilibri”. Un programma avviato grazie alla sinergia tra il Comune di Pordenone, l'Asfo e Coop Noncello. L'iniziativa, che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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