Aci su Mondoauto il bilancio del Prefetto Michele di Bari sui suoi primi due anni di attività a Napoli
Il Prefetto di Napoli ha discusso dei suoi primi due anni in carica in un'intervista pubblicata su Mondoauto, il periodico dell’Aci Napoli. Tra i temi affrontati ci sono le zone rosse, la presenza di baby gang, la sicurezza stradale, la mobilità urbana, l’overtourism e la vivibilità della città. La discussione si concentra sulle problematiche legate alla sicurezza e alla gestione urbana, senza approfondimenti su interventi specifici o misure adottate.
Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Mondoauto viene distribuito a tutti i soci dell’Aci Napoli, è disponibile gratuitamente presso la sede centrale di piazzale Tecchio 49d ed è consultabile online sul sito www.napoli.aci.it. Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Notizie e thread social correlati
Napoli celebra il mare: Excellence Award al prefetto Di BariVenerdì 10 aprile a Napoli si terrà una cerimonia alle 10 in cui il prefetto riceverà l’Excellence Award Mare Nostrum.
Mercato Juve, le strategie di Comolli per il bilancio: la rivelazione sui primi calciatori destinati a partireComolli sta lavorando sulle strategie di mercato della Juventus, con l’obiettivo di rientrare nei parametri di bilancio stabiliti.