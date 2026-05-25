Aci su Mondoauto il bilancio del Prefetto Michele di Bari sui suoi primi due anni di attività a Napoli

Notizia in breve

Il Prefetto di Napoli ha discusso dei suoi primi due anni in carica in un'intervista pubblicata su Mondoauto, il periodico dell’Aci Napoli. Tra i temi affrontati ci sono le zone rosse, la presenza di baby gang, la sicurezza stradale, la mobilità urbana, l’overtourism e la vivibilità della città. La discussione si concentra sulle problematiche legate alla sicurezza e alla gestione urbana, senza approfondimenti su interventi specifici o misure adottate.