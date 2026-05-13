MollusCA Blu progetto della Federico II per salvare il cannolicchio | bilancio del primo anno di attività

Il progetto “MollusCA Blu”, promosso dall'Università Federico II, compie un anno di attività. L'iniziativa si concentra sul monitoraggio ambientale, la tutela della biodiversità marina e il rilancio sostenibile della pesca del cannolicchio. Durante questo periodo, sono state effettuate campagne di ricerca e interventi mirati per preservare questa specie. Attualmente, si stanno raccogliendo dati e valutando i risultati ottenuti finora.

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Monitoraggio ambientale, tutela della biodiversità marina e rilancio sostenibile della pesca locale. Sono i temi al centro del progetto “MollusCA Blu”, di cui sono stati presentati i risultati del primo anno di attività nella sala del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa è cofinanziata nell’ambito del PN Feampa Campania 20212027 – Intervento Codice 111501 – ed è promossa dal gruppo di ricerca Genenvet in collaborazione con la Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – e il CO.GE.MO. di Napoli, il Consorzio di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Positivo il bilancio del primo anno di attività della Pneumologia intensiva riabilitativaSono 93 i pazienti che in un anno sono stati presi in cura dal centro di Pneumologia intensiva riabilitativa allestito all’interno della Uoc... Stili di vita, la dieta per prevenire il cancro nel progetto della Federico IIDiversi pazienti casertani stanno partecipando allo studio del dipartimento di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione La bonifica del... Si parla di: Polpo anti-granchio blu tra i dubbi, i pescatori frenano sul progetto: Fuggiranno in mare aperto; Polpo anti-granchio blu tra i dubbi i pescatori frenano sul progetto | Fuggiranno in mare aperto.