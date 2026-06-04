L’edizione 2026 del Roland Garros è destinata, molto probabilmente, a passare alla storia come una di quelle che, in entrambi i tabelloni di singolare, ha riservato sorprese ampiamente difficili da preventivare. Entra in questa categoria la clamorosa rimonta subita nei quarti di finale del torneo femminile da Aryna Sabalenka. Venus Williams ha analizzato la situazione relativa alla numero uno del mondo. Nel match dei quarti giocato contro la russa Diana Shnaider la bielorussa conduceva con il punteggio di 6-3 5-3 prima di crollare in maniera drastica e perdere gli ultimi dieci giochi consecutivi lasciando così campo libero all’avversaria. Nella conferenza stampa post partita Sabalenka non ha nascosto tutta la sua grande delusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Venus Williams veste i panni di Sabalenka: “Non credo che voglia abbandonare il tennis”

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