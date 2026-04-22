Venus Williams partecipa al torneo di doppio dell'Madrid Open insieme a un tennista britannico. La giocatrice statunitense torna in campo dopo un inizio di stagione complicato. La coppia affronta le partite del torneo con l'obiettivo di migliorare i risultati. Il torneo si svolge sulla terra battuta e vede la partecipazione di numerosi professionisti del circuito.

"> Venus Williams in cerca di riscatto dopo un difficile inizio di stagione. Venus Williams ha subito un altro duro colpo nella sua carriera, con dieci sconfitte consecutive nel circuito WTA. La 45enne tennista ha vissuto un avvio di stagione difficile, continuando a cercare di ritrovare quella forma che l’ha resa una leggenda del tennis. Lo sfortunato trend è proseguito anche questa settimana, quando ha perso nuovamente, questa volta contro Kaitlin Quevedo, ranked 140 nel mondo. Nella sua prima partita al Washington Open nel luglio 2025, Venus aveva fatto il suo ritorno con una vittoria su Peyton Stearns, sollevando le speranze dei suoi tifosi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Venus Williams si unisce a un tennista britannico per il doppio all’Madrid Open.

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