Venus Williams a Madrid | sconfitta amara e il cuore rivolto all’Italia

Martedì 21 aprile, sul cemento di Madrid, Venus Williams ha disputato una partita contro la giovane spagnola Kaitlin Quevedo, che si è conclusa con una sconfitta in due set per la tennista americana. La partita si è svolta in un clima di grande attenzione, con Williams che ha provato a reagire, ma ha dovuto arrendersi alla rivale. Dopo l’incontro, Williams ha mostrato segnali di delusione, mentre il suo pensiero si è rivolto già all’Italia, dove si svolgerà il prossimo torneo.

La leggendaria Venus Williams ha affrontato martedì 21 aprile una sfida complessa sul cemento di Madrid, soccombendo in due set alla giovane spagnola Kaitlin Quevedo. Nonostante l’esito negativo, la veterana ha espresso un profondo legame emotivo con lo scenario spagnolo, dove aveva raggiunto la finale ben cinque stagioni fa, e ha condiviso riflessioni personali che collegano il suo presente sportivo a legami familiari italiani. Il ritorno sulla terra rossa tra sfide climatiche e ritmi ritrovati. Rientrare nelle competizioni sulla terra battuta rappresenta per la giocatrice statunitense un percorso di riadattamento iniziato solo poche settimane dopo la conclusione del torneo di Miami.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venus Williams a Madrid: sconfitta amara e il cuore rivolto all’Italia Notizie correlate Venus Williams subito eliminata a Madrid da un’americana naturalizzata spagnolaLa sfida tra wild card del WTA 1000 di Madrid premia Kaitlin Quevedo, già messasi in mostra in Billie Jean King Cup: la padrona di casa iberica... Leggi anche: Leylah Fernandez cita Venus Williams dopo la sconfitta in doppio a Miami. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cocciaretto: Che emozione allenarsi con Venus Williams; Tennis: Venus Williams esce subito a Madrid; WTA Madrid, Venus Williams: Mio marito è italiano. Avrei voluto essere a Roma ma …; Madrid su SuperTennis: martedì parte il main draw (live in tv dalle 11). WTA Madrid, Venus Williams: Mio marito è italiano. Avrei voluto essere a Roma ma …Mi piacerebbe continuare sul rosso, ammette Venus Williams da Madrid. Doppio con Katie Boulter? Me lo ha chiesto lei ... ubitennis.com Venus Williams subito eliminata a Madrid da un’americana naturalizzata spagnolaLa sfida tra wild card del WTA 1000 di Madrid premia Kaitlin Quevedo, già messasi in mostra in Billie Jean King Cup: la padrona di casa iberica elimina la ... oasport.it WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini x.com Oggi prende il via il main draw femminile dell’Open di Madrid: attese in campo Paula Badosa e Venus Williams! https://tinyurl.com/52t6rt9f - facebook.com facebook