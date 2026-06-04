Vento sulle montagne piacentine 24 ore di allerta gialla

Una perturbazione ha portato venti forti sulle montagne piacentine, con un’allerta gialla emessa dalla protezione civile regionale. L’allerta è in vigore dalla mezzanotte del 5 giugno e durerà per 24 ore. La regione ha previsto condizioni di vento intenso che potrebbero causare disagi o danni in alcune aree. La protezione civile invita alla prudenza e a monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

. A diramare l'avviso la protezione civile dell'Emilia-Romagna: il bolino giallo è valido dalla mezzanotte del 5 giugno per le successive 24 ore. Per la giornata di venerdì 5 giugno - si legge nel bollettino - sono previsti venti di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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