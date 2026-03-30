Burrasca moderata sulle montagne piacentine 24 ore di allerta gialla

Una burrasca moderata interessa le zone montane della provincia di Piacenza, con un’allerta gialla che durerà 24 ore. L’avviso è stato emesso dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna e ha preso effetto a partire dalla mezzanotte del 30 marzo. Le autorità hanno invitato alla massima attenzione durante questo periodo.

. A diramare l'avviso, valido dalla mezzanotte del 30 marzo, la protezione civile dell'Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì 31 - riporta il bollettino - sono difatti previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Clima asciutto, ma più freddo: a Piacenza si va 4 gradi sottozero. Le previsioni per l’Epifania «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Burrasca moderata sulle montagne piacentine, 24 ore di allerta gialla Articoli correlati Leggi anche: Neve in arrivo su colline e montagne piacentine, 24 ore di allerta meteo Leggi anche: Vento forte sulle vette piacentine, allerta gialla per alta collina e montagna