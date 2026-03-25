Vento forte sulle vette piacentine allerta gialla per alta collina e montagna

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo, la protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per vento forte sulle aree di alta collina e montagna delle vette piacentine. L'avviso, valido per le successive 24 ore, segnala condizioni di forte vento in quelle zone. Nessuna altra indicazione sulle misure di sicurezza è stata diffusa al momento.

. A diramare il bollino la protezione civile dell'Emilia-Romagna, con un avviso valido dalla mezzanotte del 26 marzo per le successive 24 ore, per i territori di alta collina e montagna. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Natale con neve nel Piacentino: fino a 15 centimetri in alta collina, 30 in montagna. L’allerta meteo Clima asciutto, ma più freddo: a Piacenza si va 4 gradi sottozero. Le previsioni per l’Epifania «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Vento forte sulle vette piacentine, allerta gialla per alta collina e montagna Articoli correlati Allerta gialla per frane per comuni di alta collina e montagna piacentinaPer la giornata di martedì 10 febbraio sono previste precipitazioni localmente intense: l’avviso della protezione civile Allerta gialla per frane per... Meteo, sarà un Capodanno sotto zero. In montagna scatta l'allerta "gialla" per vento fortePer la giornata di giovedì, 1 gennaio, sulla fascia appenninica di crinale, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vento forte Temi più discussi: Maltempo Toscana, allerta gialla per il vento e in Garfagnana tornano i fiocchi di neve; Vento forte in arrivo sull’Appennino reggiano: allerta meteo gialla mercoledì 25 marzo; Marche, colpo di coda dell'inverno allerta meteo nel centro-sud e nevicate anche in alta collina; Raffiche di vento e neve moderata in quota: scatta l'allerta meteo della Protezione civile. Vento forte in Liguria, Arpal emette un avviso per burrascaGenova – Una intensa perturbazione interesserà anche la Liguria nelle prossime ore. Dopo le deboli piogge sparse anche a carattere di rovescio, con possibili grandinate di piccole dimensioni, più prob ... ilsecoloxix.it Vento forte in arrivo su Trieste: scatta l’allerta gialla nella notte, possibili disagi e raffiche intenseLa Protezione Civile lancia l’allerta: attese raffiche violente tra mercoledì sera e giovedì mattina, attenzione a spostamenti e viabilità. Trieste si prepara a una nuova fase di maltempo, con il vent ... triestecafe.it Allerta Meteo Campania: attenzione domani, in arrivo vento forte e mare agitato - facebook.com facebook Maltempo: allerta meteo per vento forte anche domani - Il Giunco x.com