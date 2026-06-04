Venezia-Virtus Bologna oggi Serie A basket 2026 | orario gara-3 tv streaming

Oggi, giovedì 4 giugno, si disputa la terza partita delle semifinali scudetto di Serie A di basket tra Virtus Bologna e Venezia. La gara si svolge al Taliercio di Venezia con inizio alle 20:00. Dopo le prime due sfide giocate alla Virtus Arena, le squadre tornano in campo per questa sfida decisiva. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Archiviate le prime due sfide alla Virtus Arena, ora Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia tornano in campo oggi giovedì 4 giugno – palla a due alle ore 20:00 – per la gara-3 delle semifinali scudetto della Serie A di basket 2026 al Taliercio di Venezia. Le due formazioni arrivano in Laguna in perfetta parità, con la Reyer che si è imposta (a sorpresa) in gara-1, mentre la Virtus ha ritrovato il successo (netto) in gara-2. Ora, però, i favori si sono spostati lievemente in casa Venezia, che ha due match davanti al pubblico amico per provare a ribaltare i pronostici della vigilia e conquistare un posto in finale. Le prime due partite hanno dato indicazioni contrastanti ed è difficile trovare una netta favorita per gara-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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