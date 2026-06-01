Virtus Bologna-Venezia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-2 tv streaming

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 48 ore dalla prima partita, Virtus Bologna e Venezia si affrontano di nuovo oggi alle 20:00 per la gara-2 delle semifinali della Serie A di basket 2026. La partita si svolge in un match che potrebbe risultare decisivo per l’esito della serie. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

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La Virtus campione d’Italia in carica deve rialzare la testa dopo il ko casalingo di sabato sera (83-91 dove ha perso il fattore campo, con le V-nere che non vogliono cedere nuovamente e pareggiare i conti allungando così la serie almeno a gara-4. Serviranno ancora una volta i punti pesanti di Carsen Edwards (21 punti in gara-1), con ‘Momo’ Diouf sempre efficace dal pitturato. Dall’altra parte la Reyer che dopo aver espugnato l’impianto bolognese vuole provare a calare il bis, con gli uomini di coach Spahija che in caso di successo si presenterebbero in gara-3 in Laguna col match point a disposizione per centrare la finale scudetto. Fari puntati ancora su Kyle Wiltjer e su Jordan Parks, entrambi decisivi nel match disputato sabato sera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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