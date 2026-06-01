Virtus Bologna-Venezia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-2 tv streaming

Notizia in breve

A 48 ore dalla prima partita, Virtus Bologna e Venezia si affrontano di nuovo oggi alle 20:00 per la gara-2 delle semifinali della Serie A di basket 2026. La partita si svolge in un match che potrebbe risultare decisivo per l’esito della serie. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.