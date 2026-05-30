Bologna-Venezia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-1 semifinale tv streaming

La prima partita della semifinale tra Bologna e Venezia si disputerà oggi alle 20:30. La gara si terrà al palazzetto cittadino e sarà trasmessa in diretta streaming. La partita è la prima di due incontri in questa serie, con eventuale terza gara prevista in caso di parità. La sfida si svolge senza pubblico presente in loco.

Dopo la sfida tra Brescia e Milano ieri sera è il momento della seconda semifinale della Serie A di basket 2026. Sabato 30 maggio alle ore 20:00 sarà il turno di Virtus Olidata Bologna e Umana Reyer Venezia, che alla Virtus Arena daranno il via alla serie al meglio delle cinque partite che vale l’accesso alla finale scudetto. Sia le Vu Nere sia la Reyer arrivano all’appuntamento dopo quarti di finale lunghi e dispendiosi, risolti solamente alla decisiva gara-5. Bologna ha dovuto sudare ben più del previsto contro una combattiva Dolomiti Trentino: dopo essersi finita sotto nella serie, la squadra di Dusko Ivanovic si è riuscita a trascinare fino all’ultimo atto, riuscendo a chiudere i conti soltanto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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