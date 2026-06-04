Venezia punta su Berti | sfida economica e concorrenza in Serie A

Alcune squadre di Serie A stanno cercando di convincere Berti, attualmente al Cesena, a trasferirsi. Il centrocampista potrebbe influenzare il sistema di gioco di Giovanni Stroppa, allenatore della squadra in cui milita. La trattativa tra club e giocatore è in corso, mentre Venezia si prepara a rafforzarsi puntando sul suo acquisto. La situazione resta in evoluzione, con diverse squadre interessate a portare Berti in Serie A.

Quali club di Serie A stanno tentando di strappare Berti al Cesena?. Come può il centrocampista trasformare il modulo tattico di Giovanni Stroppa?. Perché la dirigenza del Venezia deve agire con estrema rapidità?. Quanto costerà concretamente portare il talento ventunenne in Laguna?.? In Breve Berti ha registrato 4 reti e 8 assist in 39 presenze totali.. Frosinone, Cagliari, Parma e Monza monitorano il centrocampista classe 2004.. L'obiettivo tecnico è fornire visione di gioco al modulo di Giovanni Stroppa.. Il Cesena richiede un investimento economico elevato per la cessione del talento.. Il profilo di Tommaso Berti: la scommessa giovane per l’arancioneroverde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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