Money Road torna su Uno | Caressa Berti e Borghese per la sfida

Stasera torna su Uno il programma Money Road, con Caressa, Berti e Borghese nel ruolo di concorrenti. Durante la puntata, si svolgeranno diverse sfide e prove che metteranno alla prova le capacità dei partecipanti. L’ingresso di Berti e Borghese apporta novità rispetto alle puntate precedenti, mentre le nuove tentazioni saranno presenti nel corso del gioco. I partecipanti dovranno affrontare una serie di domande e sfide, con l’obiettivo di evitare le trappole e accumulare il massimo di punti.

? Domande chiave Come cambierà il gioco con l'ingresso di Berti e Borghese?. Quali nuove tentazioni metteranno alla prova i concorrenti stasera?. Perché la nuova conduzione punta a superare il milione di spettatori?. Cosa accadrà ai partecipanti davanti alle nuove sfide economiche?.? In Breve Ripartenza prevista per giovedì 21 maggio 2026 alle ore 21.15 su canale Uno.. Nuovi conduttori Orietta Berti e Alessandro Borghese affiancano Fabio Caressa nel cast.. Prima stagione registrata media di 847.000 spettatori con picco di 1.010.000 persone.. Programma fruibile in diretta su Uno o tramite streaming sulla piattaforma NOW.. Stasera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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MONEY ROAD Orietta Berti e Alessandro Borghese ospiti speciali della seconda stagione

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