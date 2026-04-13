La ricerca di un nuovo presidente per le principali organizzazioni calcistiche italiane ha portato a due candidature opposte. La Federcalcio si concentra sull’ex presidente del CONI, mentre la Lega Nazionale Dilettanti propone un’altra figura nota nel settore. La sfida tra le due opzioni è ancora in corso, con i rispettivi sostenitori che cercano di consolidare il proprio candidato. La decisione finale non è ancora stata presa, e il dibattito rimane aperto.

La corsa alla presidenza della FIGCentra nel vivo e parte subito nel segno diGiovanni Malagò. L’ex numero uno delCONI, in carica dal 2013 al 2025, è infatti il primo candidato ufficiale indicato dallaLega Serie Ain vista delleelezioni del 22 giugno. I club del massimo campionato si sono compattati attorno alla sua figura, raggiungendo una larga maggioranza con ben18 preferenze su 20. Una scelta forte e anticipata, arrivata attraverso una raccolta firme e non tramite votazione formale, che rappresenta la volontà della Serie A di assumere un ruolo guida nel processo di rinnovamento del calcio italiano. Non tutte le società, però, si sono allineate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - FIGC, la Serie A punta su Malagò, LND su Abete: la sfida è aperta

Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della Figc. In corsa anche Abete: "Chiedo ai club della Lnd la stessa titolarità"La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC .

Presidenza Figc, Abete "Chiederò alla Lnd le stesse titolarità di Malagò"ROMA - "Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il...