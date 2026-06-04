L’Umana Reyer Venezia ha vinto la terza partita della semifinale scudetto contro la Virtus Bologna con il punteggio di 89-85, portandosi sul 2-1 nella serie. La partita si è giocata a Mestre e si è conclusa con un margine di quattro punti. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, con un massimo di punti segnati in questa fase della serie. La quarta gara si svolgerà sempre tra le mura veneziane, con la possibilità di chiudere la serie.

Mestre, 4 giugno 2026 - L’Umana Reyer Venezia si prende una gara 3 di rara intensità piegando 89-85 la Virtus Olidata Bologna e si porta sul 2-1 nella serie della semifinale scudetto, con la possibilità di chiudere i conti già sabato sempre tra le mura amiche del Taliercio. La principale chiave del successo della formazione orogranata è racchiusa nel lavoro difensivo svolto nella ripresa dagli uomini di Spahija, capaci di risalire dal -12 (nostante il 212 da tre a fine primo tempo) e di ribaltare l’inerzia del match dopo l’intervallo, costringendo la Virtus Bologna a perdere 12 dei suoi 13 palloni persi totali. Il resto lo ha fatto un attacco che ha trovato buone risposte da gran parte degli attori orogranata: a brillare in particolare modo è stato l’ex di serata Amedeo Tessitori, con 22 punti (1012 nel tiro da due) e 10 rimbalzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Sport.quotidiano.net - Venezia piega la Virtus 89-85 e si porta sul 2-1 nella semifinale scudetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket, Venezia vince gara-3 contro la Virtus Bologna e si porta sul 2-1 nella semifinale scudettoVenezia ha vinto la terza partita della semifinale scudetto di basket contro Virtus Bologna, portandosi sul 2-1 nella serie.

LIVE Venezia-Virtus Bologna 89-85, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i lagunari vincono e vanno sul 2-1 nella serie!Venezia ha vinto la partita contro la Virtus Bologna, con il punteggio di 89-85, portandosi sul 2-1 nella serie.

Temi più discussi: Playoff Serie A, Venezia piega Tortona in gara-5 e sfiderà la Virtus Bologna; Playoff LBA: Brescia, Virtus e Venezia conquistano Gara 5 e completano il quadro delle semifinali; La Virtus batte Trento in gara-5 e passa il turno; Basket, play-off: Bologna e Venezia vincono gara 5 e volano in semifinale.

Venezia batte di nuovo la Virtus ed è a un passo dalla finale scudetto. Hackett, testata ed espulsioneTessitori trascina la Reyer alla rimonta dopo 30' di vantaggio Bologna grazie a un super Edwards. Finisce 89-85. Sabato il primo match point ... msn.com

Playoff LBA, servono le gare 5: Virtus Bologna e Reyer Venezia volano in semifinale x.com

La Virtus cade a Venezia, lo straordinario Edwards non bastaIn gara 3 la formazione di Nenad Jakovljevic perde 89-85 ... msn.com