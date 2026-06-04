LIVE Venezia-Virtus Bologna 89-85 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i lagunari vincono e vanno sul 2-1 nella serie!

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venezia ha vinto la partita contro la Virtus Bologna, con il punteggio di 89-85, portandosi sul 2-1 nella serie. La squadra di casa ha recuperato nel corso del secondo tempo, confermando il vantaggio sul fattore campo. La partita è terminata con il successo della Reyer Venezia, che ha mantenuto il controllo nel finale. I tifosi presenti hanno assistito a un confronto equilibrato, con Venezia che ha conquistato la vittoria negli ultimi minuti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE È FINITA! Vince la Reyer Venezia, che con una grande ripresa conferma il fattore campo e va in vantaggio sul 2-1 nella serie. Decisivi i 22 punti e 10 rimbalzi di Tassinari, mentre a Bologna non bastano i 31 punti di Edwards. Si torna in campo sabato per gara-4 e match point per i veneti. 89-85 Canestro di Bowman, si entra nell’ultimo minuto 87-85 Due su due ai liberi per Niang 87-83 Canestro di Bowman 85-83 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! 85-80 Due su due ai liberi per Cole 83-80 Canestro di Diouf 83-78 Canestro di Tessitori, già oltre 20 punti e con 10 assist 81-78 Canestro di Morgan e match riaperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Reyer Venezia vs Virtus Bologna Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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