Venezia Jazz Festival | Bugge Wesseltoft alle Sale Apollinee
Al Venezia Jazz Festival, si esibisce il pianista norvegese Bugge Wesseltoft alle Sale Apollinee. L’evento fa parte della XVIII edizione della rassegna.
Prosegue la XVIII edizione del Venezia Jazz Festival con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Sabato 6 giugno le Sale Apollinee del Teatro La Fenice ospiteranno il pianista e compositore norvegese Bugge Wesseltoft, protagonista di un doppio concerto in programma alle ore 19.00 e alle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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