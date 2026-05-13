Fauré Quartett alle Sale Apollinee della Fenice | Fauré e Mozart per Musikàmera

Lunedì 18 e martedì 19 maggio 2026 alle ore 20.00 il Fauré Quartett è protagonista di un doppio appuntamento della Stagione "Dekàmeron" di Musikàmera alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia.L'ensemble tedesco — Dirk Mommertz al pianoforte, Erika Geldsetzer al violino, Sascha Frömbling.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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