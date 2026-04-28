Sophia Liu in concerto alle Sale Apollinee della Fenice

La giovane pianista Sophia Liu si esibirà in due concerti alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, portando sul palco un programma dedicato al repertorio romantico. Le serate sono state annunciate dal teatro e si terranno nel prossimo mese. La Liu interpreterà composizioni di autori appartenenti a quel periodo musicale, offrendo un'anteprima delle sue interpretazioni davanti al pubblico.

La giovane pianista Sophia Liu è protagonista di due serate alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice con un programma che attraversa il grande repertorio romantico.Si parte con la Suite dallo Schiaccianoci di?ajkovskij nella celebre trascrizione pianistica di Mikhail Pletnev, per proseguire con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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