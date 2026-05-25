Zanoncello squalificato ed escluso dal Giro d'Italia | la testata a Donaldson nel finale di tappa a Milano

Notizia in breve

Enrico Zanoncello è stato squalificato ed escluso dal Giro d’Italia dopo aver colpito con una testata un avversario nel finale di tappa a Milano. La decisione è stata comunicata dalle autorità gara, che hanno preso atto dell’incidente avvenuto negli ultimi chilometri. Zanoncello non ha più potuto partecipare alle successive tappe del Giro.