Zanoncello squalificato ed escluso dal Giro d'Italia | la testata a Donaldson nel finale di tappa a Milano
Enrico Zanoncello è stato squalificato ed escluso dal Giro d’Italia dopo aver colpito con una testata un avversario nel finale di tappa a Milano. La decisione è stata comunicata dalle autorità gara, che hanno preso atto dell’incidente avvenuto negli ultimi chilometri. Zanoncello non ha più potuto partecipare alle successive tappe del Giro.
Enrico Zanoncello dopo la conclusione della 15a tappa del Giro, che è arrivata a Milano è stato escluso dalla corsa dalla Giuria dopo aver provocato la caduta di Robertt Donaldson, colpendolo con una "testata", ""mettendo in pericolo un altro corridore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Zanoncello espulso dal Giro: testata a Donaldson nella volata al termine della 15ª tappa; Giro d’Italia, Zanoncello escluso dalla corsa per una testata nei confronti di Donaldson.
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