Volley femminile finale scudetto | Conegliano travolge Milano ed è a un passo dal titolo

Nel campionato di volley femminile, la finale scudetto vede Conegliano vincere facilmente contro Milano, portandosi a un passo dalla conquista del titolo. La partita si è conclusa con un dominio netto delle atlete di Conegliano, che ora sono vicine a ottenere il loro secondo scudetto consecutivo. La squadra avversaria ha provato a resistere, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato durante l'incontro.

La stagione di volley femminile entra nei suoi atti finali: la corazzata Conegliano batte agevolmente Milano e ora è a un passo dalla scudetto Un assolo, un dominio, a un passo dal traguardo. Conegliano non ha sbagliato e ha battuto Milano con un 3-0 che non lascia attenuanti, anche nella seconda gara delle finali scudetto di volley femminile. Altra prestazione straordinaria, non c’è scampo per i lombardi, che hanno comunque messo in campo qualità e individualità importanti. Il punteggio parla chiaro: 25-21; 25-19; 25-18 e ora il vantaggio nella serie diventa di 2-0 al meglio delle cinque partite. Questo significa che Conegliano ha praticamente tre match point per arrivare a ottenere l’ottavo tricolore consecutivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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