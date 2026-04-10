Climate Action Week una settimana di eventi a tutela dell' ambiente
La Climate Action Week si svolge per la prima volta a Padova, dal 11 al 19 aprile, con una serie di eventi dedicati alla tutela dell'ambiente. La settimana prevede incontri e iniziative promosse per coinvolgere attivamente la comunità locale. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sui temi legati alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici. L’intera programmazione si concentra sull'informazione e il confronto tra cittadini, associazioni e istituzioni.
Una settimana dedicata alla cura dell'ambiente, attraverso il coinvolgimento attivo della comunità. È questo l'obiettivo della Climate Action Week, che arriva per la prima volta a Padova con una serie di incontri in programma tra l'11 e il 19 aprile.Ispirata alla settimana climatica londinese del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Volentieri segnalo questa iniziativa (gratuita), organizzata da Margherita Sabato 11, per la Padova Climate Action Week, partecipa ad un Workshop di Fotografia Urbana gratuito Con noi Simone Padovani, fotografo collaboratore di National Geographic I - facebook.com facebook
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