Climate Action Week una settimana di eventi a tutela dell' ambiente

La Climate Action Week si svolge per la prima volta a Padova, dal 11 al 19 aprile, con una serie di eventi dedicati alla tutela dell'ambiente. La settimana prevede incontri e iniziative promosse per coinvolgere attivamente la comunità locale. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sui temi legati alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici. L’intera programmazione si concentra sull'informazione e il confronto tra cittadini, associazioni e istituzioni.