Venerdì ventoso attese raffiche oltre i 70 chilometri orari sull' entroterra | scatta l' allerta gialla

Venerdì ventoso sull'entroterra forlivese con raffiche oltre i 70 kmh. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, indicando venti di burrasca moderata da sud-ovest tra 62 e 74 kmh. Sono previsti rinforzi o raffiche di intensità superiore, specialmente nei settori appenninici. La situazione richiede attenzione per le possibili conseguenze legate alle forti raffiche di vento.

Si annuncia un venerdì ventoso sull'entroterra forlivese. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla, specificando che “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui settori appenninici specie in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Notizie e thread social correlati

Settimana Santa turbolenta, la Protezione civile dirama l'allerta gialla: attese raffiche oltre i 70 chilometri orariDurante la settimana Santa, la Protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla per vento forte sull'entroterra, prevedendo raffiche...

Venti oltre i 70 chilometri orari: scatta l'allerta 'gialla' per vento nel RavennateDalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani, nel territorio di Ravenna sarà in vigore l’allerta meteo gialla per vento.

Italia flagellata dal vento: raffiche fino a 147 km/h, voli cancellati e dirottati. Mareggiate e nevicate, allerta maltempo anche venerdìScuole chiuse, pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia, venerdì 27 marzo a Montesilvano. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Ottavio De Martinis a causa delle ... leggo.it

Trentino, raffiche di vento fino a 118 km/h (video). Gelate in pianuraLa Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta gialla per vento forte dalle 18 di mercoledì 25 marzo alla mezzanotte di venerdì 27 marzo. Il passaggio di un fronte freddo ha fatto abbassare le ... rainews.it