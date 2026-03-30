Settimana Santa turbolenta la Protezione civile dirama l' allerta gialla | attese raffiche oltre i 70 chilometri orari

Durante la settimana Santa, la Protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla per vento forte sull'entroterra, prevedendo raffiche che superano i settanta chilometri orari. L'allerta riguarda principalmente le zone interne della regione e sarà valida per tutto il giorno di martedì. Nessuna altra informazione riguardante eventuali provvedimenti o danni è stata ancora comunicata.

La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato per martedì un'allerta gialla per vento forte per l'entroterra. “Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera”, si legge nell'avviso. La tendenza è per un'intensificazione dei fenomeni nelle successive 48 ore. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede “al mattino cielo nuvoloso sul settore centro-orientale con deboli precipitazioni residue in esaurimento già nella prima mattinata, nevose sopra i 900 metri; irregolarmente nuvoloso per il resto della giornata con isolati fenomeni lungo le aree appenniniche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Settimana Santa turbolenta, la Protezione civile dirama l'allerta gialla: attese raffiche oltre i 70 chilometri orari Articoli correlati Raffiche oltre i 70 chilometri orari: scatta l'allerta gialla sulla costa romagnolaAllerta gialla per vento anche nel Ravennate, dove sono previsti "rinforzi del vento da nord-est fino a burrasca moderata" Dalla mezzanotte di oggi,... Pericolo valanghe, la Protezione civile dirama l'allerta giallaFino alle 12 di lunedì il pericolo sarà "marcato" e "forte" in base all'altitudine in tutto il Friuli Venezia Giulia. Aggiornamenti e notizie su Settimana Santa Argomenti discussi: Meteo: Settimana Santa ma Bianca. Possibile freddo da est con Neve dalle Marche alla Puglia. Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della PasquaLa Settimana Santa quest'anno inizia oggi 29 marzo (Domenica delle Palme) fino al 5 aprile (Pasqua), con le principali celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV in Vaticano: guiderà la Via Crucis il 3 ... tg24.sky.it Triduo Pasquale, cos’è e quali sono i riti cristiani della Settimana Santa | La liturgia per la PassioneTriduo Pasquale, cos'è: i riti cristiani e la liturgia che ci condurranno attraverso la Passione di Gesù, fino alla sua morte e Risurrezione ... ilsussidiario.net