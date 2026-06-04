Il derby tra Cobolli e Arnaldi si gioca venerdì, con inizio non prima delle 19. Prima di questa sfida, alle 14.30, si disputa la semifinale tra Mensik e Zverev. In campo anche il doppio Vavassori-Bolelli, ma l’orario esatto del loro match non è stato ancora comunicato.

Sarà la sessione serale ad ospitare il derby italiano, la prima semifinale nella storia degli Slam con due azzurri uno contro l'altro, nella giornata di domani al Roland Garros. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi scenderanno sul Philippe Chatrier non prima delle 19, conoscendo già l'eventuale avversario in finale. Sarà il terzo incrocio tra i due a livello di circuito principale, con una vittoria a testa: il romano allo scorso Roland Garros, Arnaldi nel 2023 ad Umago. Per entrambi è già il miglior risultato in uno Slam, con la prima partita tra i due risalente (stando ai ricordi di Arnaldi) addirittura ai campionati italiani under... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Venerdì azzurro: quando si gioca il derby Cobolli-Arnaldi. E c'è anche il doppio Vavassori-Bolelli

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