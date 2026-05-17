Roma storico primato azzurro | Bolelli e Vavassori vincono il doppio

Nel torneo di tennis a Roma, Bolelli e Vavassori hanno conquistato il titolo di doppio, ottenendo una vittoria importante nel match finale. Hanno affrontato e superato il tie-break decisivo contro gli avversari specialisti Granollers e Zeballos. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per gli azzurri, consolidando il loro primato in questa categoria. La partita si è conclusa con un punteggio che ha deciso il set finale attraverso il tie-break, confermando la loro capacità di gestire le situazioni di alta pressione.

? Punti chiave Come hanno superato il tie-break decisivo contro gli specialisti Granollers e Zeballos?. Perché la vittoria di Bolelli ha un significato così profondo per lui?. Come ha influito il pubblico sulla prestazione dei due azzurri?. Cosa accadrà ora con la finale tra Sinner e Ruud?.? In Breve Vittoria per 7-6(8), 6-7(3) e 10-3 al match tie-break contro Granollers e Zeballos.. Bolelli dedica il successo del 17 maggio alla madre dopo la scomparsa del padre.. Sinergia tra Bolelli e Vavassori conferma il primato italiano nel doppio a Roma.. Attesa per la finale singolare maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud.. Simone Bolelli e Andrea... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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