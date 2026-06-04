Venerdì 12 giugno il Barroccio ospita Cocoa Thrill
Venerdì 12 giugno alle 22:00, il Barroccio in viale dell'Università a Lecce ospita Cocoa Thrill. La band propone un mix di cumbia, afro-funk e groove tropicali, con influenze di psichedelia dub e jazz. L'evento si svolge presso l'obelisco del locale.
Venerdì 12 Giugno ore, 22:00, Il Barroccio ospita COCOA THRILL.IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCE?Descrizione:Dall'estremo Sud dell'Europa (il Salento) a tutti i Sud del mondo: cumbia, afro-funk e groovetropicali (con un pizzico di psichedelia dub e una spruzzata di jazz. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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