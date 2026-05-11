Venerdì 15 maggio il Barroccio ospita Mundial
Venerdì 15 maggio alle ore 22:00, il locale Barroccio in viale dell’Università, vicino all’obelisco, ospiterà l’evento Mundial. Si tratta di un laboratorio che combina elementi sonori e visivi, creando un collegamento tra le tradizioni del passato e le innovazioni future. L’evento ripercorre le storie e le filastrocche narrate dai nonni, inserendole in un nuovo contesto.
Venerdì 15 Maggio, ore 22:00 Il Barroccio ospita Mundial. IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCEDescrizione:E’ un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nostri nonni e le inserisce in un contesto.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Radio Italia Live 2026: venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a MilanoMilano, 20 aprile 2026 – Il concerto di Radio Italia torna in piazza Duomo a Milano: l'appuntamento per il 2026 è venerdì 15 maggio alle ore 20.
Frascati. Il documentario “I rapaci del Parco dei Castelli Romani” Venerdì 15 Maggio al Cinema CityplexCronache Cittadine FRASCATI (Luciana Vinci) – Venerdì 15 Maggio presso il Cinema Cityplex – Politeama di Frascati, il Parco dei Castelli Romani...
Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 · La settima tappa del 15 maggio, Formia - Blockhaus: descrizione, orari, salite e dove vedere; Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi; Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 9.00 si riunisce la Terza Commissione Consiliare; Revocato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private previsto per il 15 e 16 maggio 2026.
Venerdì 15 maggio alle ore 18 avremo il piacere di ospitare a #Venaria il segretario regionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, che sarà presente per sostenere Fabio Giulivi Sindaco e la squadra dei candidati della #Lega. Un’occasione import x.com
Zagarolo guarda le stelle: venerdì 15 maggio 2026 una serata dedicata all’astronomia Venerdì 15 maggio 2026 il Liceo Borsellino e Falcone di Zagarolo ospiterà una serata dedicata all’astronomia organizzata insieme ai ragazzi di AstroYoung. Link all'artico facebook
Kevin Jonas pubblicherà il suo secondo singolo da solista chiamato Little Things il prossimo venerdì, 15 maggio! reddit