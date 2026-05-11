Venerdì 15 maggio il Barroccio ospita Mundial

Venerdì 15 maggio alle ore 22:00, il locale Barroccio in viale dell’Università, vicino all’obelisco, ospiterà l’evento Mundial. Si tratta di un laboratorio che combina elementi sonori e visivi, creando un collegamento tra le tradizioni del passato e le innovazioni future. L’evento ripercorre le storie e le filastrocche narrate dai nonni, inserendole in un nuovo contesto.

Venerdì 15 Maggio, ore 22:00 Il Barroccio ospita Mundial. IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCEDescrizione:E’ un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nostri nonni e le inserisce in un contesto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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