Venerdì 22 maggio il Barroccio ospita Nellarenaband
Venerdì 22 maggio alle ore 22:00, il locale Il Barroccio si prepara ad accogliere NellArenaBand, un gruppo formato da musicisti di Tricase provenienti da diverse esperienze musicali. La manifestazione si svolgerà nella sede situata in viale dell’Università, presso l’obelisco di Lecco. L’evento prevede un’esibizione dal vivo della band, che proporrà un repertorio musicale ancora da definire. L’ingresso è libero e l’atmosfera sarà quella di una serata dedicata alla musica dal vivo.
Venerdì 22 Maggio, ore 22:00 Il Barroccio ospita NellArenaBand.IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCEDescrizione:NellArenaBand è un progetto di musicisti di Tricase, provenienti da varie esperienze. Il trio si esibirà al Barroccio nella versione electro. La band esegue brani. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Venerdì 15 maggio il Barroccio ospita Mundial
Bresh: uscirà venerdì 15 maggio “Da Dio”, il nuovo singolo in radio dal 22 maggioBRESHFUORI VENERDÌ 15 MAGGIO IL NUOVO SINGOLO “DA DIO” IN RADIO DAL 22 MAGGIO SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOSTRUM AL PORTO ANTICO DI...
Venerdì 22 maggio la #Cameradicommercio di Treviso – Belluno | Dolomiti e #ISNART Scpa presentano in prima nazionale la Carta Nazionale della Sostenibilità delle destinazioni patrimonio #UNESCO, che si inserisce all'interno del progetto #MIRABILIA uni x.com
Venerdì 22 maggio il AC Milan svelerà ufficialmente la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027! Intanto, potete già pre-ordinarla sullo Store Online ufficiale del club rossonero. Tutti i dettagli (prezzo incluso) nell'articolo al primo commento facebook
Il Mind and World di John McDowell (1994) — Un gruppo di lettura e discussione online che inizia venerdì 22 maggio, tutti benvenuti reddit
Aperto per il Giro: oltre cento eventi ad Alessandria tra venerdì e sabato per celebrare la corsa rosaALESSANDRIA - Alessandria celebra la partenza della tappa Alessandria-Verbania del Giro d’Italia con Aperto per il Giro, l’evento che unisce la tradizione ... radiogold.it
Stipendio docenti e ATA, cedolino è on line. Sul conto venerdì 22 maggioVisibile il cedolino di maggio per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it