Venerdì 22 maggio il Barroccio ospita Nellarenaband

Venerdì 22 maggio alle ore 22:00, il locale Il Barroccio si prepara ad accogliere NellArenaBand, un gruppo formato da musicisti di Tricase provenienti da diverse esperienze musicali. La manifestazione si svolgerà nella sede situata in viale dell’Università, presso l’obelisco di Lecco. L’evento prevede un’esibizione dal vivo della band, che proporrà un repertorio musicale ancora da definire. L’ingresso è libero e l’atmosfera sarà quella di una serata dedicata alla musica dal vivo.

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