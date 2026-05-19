Venerdì 22 maggio il Barroccio ospita Nellarenaband

Da lecceprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio alle ore 22:00, il locale Il Barroccio si prepara ad accogliere NellArenaBand, un gruppo formato da musicisti di Tricase provenienti da diverse esperienze musicali. La manifestazione si svolgerà nella sede situata in viale dell’Università, presso l’obelisco di Lecco. L’evento prevede un’esibizione dal vivo della band, che proporrà un repertorio musicale ancora da definire. L’ingresso è libero e l’atmosfera sarà quella di una serata dedicata alla musica dal vivo.

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Venerdì 22 Maggio, ore 22:00 Il Barroccio ospita NellArenaBand.IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCEDescrizione:NellArenaBand è un progetto di musicisti di Tricase, provenienti da varie esperienze. Il trio si esibirà al Barroccio nella versione electro. La band esegue brani. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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