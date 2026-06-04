Un'asta di veicoli storici si svolge al Teatro il Museo dell’Auto, includendo auto costruite in carbonio, vetture pronte per la Parigi-Dakar e modelli che hanno partecipato a competizioni come la Mille Miglia. La collezione comprende vetture di diverse epoche e caratteristiche, con particolare attenzione a quelle utilizzate in eventi sportivi e di alta tecnologia. L’evento presenta una selezione di auto d’epoca e moderne, tutte destinate alla vendita.

Dalla prima auto costruita in carbonio a macchine pronte a partire per la Parigi-Dakar, passando per auto storiche che hanno corso competizioni come la Mille Miglia. Sono quaranta i modelli che domenica saranno protagonisti di The Final Bid, la prima asta di auto storiche che si terrà al Museo auto storiche Brescia (già Museo Miglia), in fase di rinnovamento, sia nella forma che nei contenuti. "Questo evento inedito inaugura il nuovo corso del Museo – dichiara la direttrice Maria Bussolati –, all’insegna in questo caso dell’internazionalità ed in omaggio alla storia e al fascino di esemplari unici, senza tempo e provenienti dal collezionismo di mezzo mondo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vecchie signore all’asta. Teatro il Museo dell’auto

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