In Sardegna, le auto con più di 16 anni rappresentano una percentuale significativa, con la provincia di Nuoro che registra il dato più alto di età media del parco circolante. Le province interne mostrano un invecchiamento più rapido rispetto alle aree costiere, dove i veicoli sono generalmente più recenti. La presenza di auto più datate solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale e alle emissioni inquinanti. Questi aspetti sono oggetto di analisi da parte delle autorità locali e delle associazioni di settore.

? Domande chiave Perché le province interne invecchiano più velocemente dei centri costieri?. Quali rischi reali comporta circolare con auto vecchie di 16 anni?. Come influisce il divario economico sulla sicurezza stradale a Nuoro?. Dove si registrano i ritmi di rinnovo più stabili in Sardegna?.? In Breve Nuoro registra 15 anni e 11 mesi, contro i 12 anni e 6 nazionali.. Sud Sardegna e Nuoro mostrano un'accelerazione dell'obsolescenza del 4% in dodici mesi.. Cagliari e Sassari mantengono medie più basse tra 13 anni e 2 e 7 mesi.. Oristano e Sassari restano stabili senza variazioni rispetto all'anno precedente.. Le strade della provincia di Nuoro ospitano oggi veicoli con un’età media di 15 anni e 11 mesi, segnando il primato sardo per il parco auto più anziano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, auto sempre più vecchie: Nuoro guida il primato dell’età media

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