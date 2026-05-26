Quattro ruote coi capelli bianchi a Terni circolano le auto più vecchie dell’Umbria

Da ternitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Terni circolano le auto più vecchie dell’Umbria, con un’età media di 13 anni. Il dato, rilevato da uno studio di Facile, mostra un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente. Le vetture con più di 13 anni rappresentano una quota crescente nel parco auto regionale. La maggior parte dei veicoli più datati si concentra in aree urbane e periferiche. La tendenza riguarda anche le auto con più di 20 anni, che costituiscono una fetta significativa del totale.

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Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Umbria, ormai arrivata a 13 anni, in aumento dell’1% su base annua: il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 130mila preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno.Altro dato che racconta quanto stia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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