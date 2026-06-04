Un gruppo di consiglieri ha depositato una proposta di cittadinanza onoraria ai Salesiani in occasione dei loro 60 anni. L’oratorio gestito dai Salesiani ha contribuito alla formazione professionale di molti giovani della zona. La proposta è stata presentata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui nomi dei consiglieri coinvolti. La decisione sarà valutata dalle autorità competenti nelle prossime settimane.

Chi sono i consiglieri che hanno depositato la proposta ufficiale?. Come ha influenzato l'oratorio la formazione professionale dei giovani vastesi?. Quali attività pratiche hanno animato il tessuto sociale negli ultimi sessant'anni?. Perché questa iniziativa è considerata un pilastro della memoria collettiva?.? In Breve Consiglieri Prospero, Suriani, Giangiacomo e Monteodorisio firmano la proposta di deliberazione.. Sessant'anni di attività tra centri professionali, sport, scoutismo e teatro.. L'Oratorio Don Bosco ha formato generazioni di cittadini e professionisti locali.. L'iniziativa celebra il legame sociale tra la comunità educativa e Vasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasto, proposta di cittadinanza ai Salesiani per i loro 60 anni

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