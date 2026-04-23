Un disegno di legge è stato presentato alle Camere dal Partito Democratico, con l’obiettivo di facilitare la concessione della cittadinanza a quei lavoratori stranieri che collaborano con le autorità giudiziarie nella lotta contro le organizzazioni criminali. La proposta riguarda principalmente chi fornisce testimonianze o informazioni utili a contrastare le attività mafiose. La iniziativa mira a riconoscere il ruolo di questi testimoni nel contribuire alla sicurezza pubblica.

Il Partito Democratico ha depositato nelle Camere un disegno di legge che punta a sbloccare i percorsi di cittadinanza per i lavoratori stranieri che collaborano con la giustizia contro le mafie. La proposta, nata dalle sollecitazioni del procuratore capo di Prato, mira a correggere una lacuna normativa che oggi impedisce ai residenti regolari di accedere alle tutele riservate ai testimoni di giustizia italiani. Il provvedimento, che ha ricevuto un numero di protocollo parlamentare il 20 aprile, interviene direttamente sull’articolo 9, comma 2, della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. L’obiettivo è permettere l’accesso a un iter accelerato per la cittadinanza a chi denuncia estorsioni o ricatti legati alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia e lavoro: proposta per dare la cittadinanza ai testimoni

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