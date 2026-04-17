Vasto incendio ad Altamura | fiamme in un capannone della zona industriale

Nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile, si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni in un capannone situato nella zona industriale di Altamura. Le fiamme hanno coinvolto l'edificio, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di emergenza per cercare di contenere il rogo e limitare i danni. La situazione è ancora in evoluzione mentre le operazioni di spegnimento continuano.

Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile, nella zona industriale di Altamura. Le fiamme hanno interessato un capannone di oltre 600 metri quadri, e le operazioni di spegnimento sono attualmente ancora in corso.Vigili del fuoco al lavoroSul posto, secondo quanto si.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Castel Volturno, vasto incendio in un capannone vicino al Giolì: in fiamme barche e gommoniUn violento incendio è divampato nella notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’interno di un capannone situato in via Siracusa, nei... Ucraina, un attacco russo provoca un vasto incendio nella zona industriale di SumyUn attacco russo contro la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, ha provocato un vasto incendio nella zona industriale.