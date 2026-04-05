Vasto incendio in Appennino | le fiamme in una zona impervia

Nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un grande incendio boschivo lungo il crinale tra le province di Bologna e Pistoia, in un'area dell'Appennino tosco-emiliano caratterizzata da un territorio impervio. Le fiamme stanno interessando una vasta zona, portando alla massima allerta nella regione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le squadre di emergenza, che cercano di circoscrivere il rogo.

Alto Reno Terme (Bologna), 5 aprile 2026 – Serata di massima allerta sull'Appennino tosco-emiliano. Dal tardo pomeriggio un vasto incendio boschivo sta interessando il crinale che segna il confine tra le province di Bologna e Pistoia. Il fronte del fuoco si è sviluppato nell'area compresa tra la frazione di Biagioni, nel comune di Alto Reno Terme, e l'abitato di Pracchia. Il massiccio spiegamento di forze. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto per arginare l'avanzata del rogo prima che la situazione possa degenerare ulteriormente. Il dispositivo di intervento messo in campo dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna è massiccio: sul posto stanno operando in queste ore ben sei squadre, supportate da dodici mezzi terrestri pronti a presidiare la zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona impervia Vasto incendio a Fabro: le fiamme avanzano, necessario l’intervento dell’elicotteroFabro (Terni), 24 marzo 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Fabro (in provincia di Terni) in prossimità del km 437 dell'autostrada. Vasto incendio a Fabro vicino all’autostrada: le fiamme avanzano, necessario l’intervento dell’elicotteroFabro (Terni), 24 marzo 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Fabro (in provincia di Terni) in prossimità del km 437 dell'autostrada. Temi più discussi: Vasto incendio in una officina meccanica di Modena; Vasto incendio in un’officina a Modena, sul posto cinque squadre dei Vigili del Fuoco; Incendio a Modena | il video dei pompieri; Appennino bolognese | il video. Incendio in un'area boschiva su Appennino bologneseDalla tarda mattinata, un vasto incendio di bosco e vegetazione interessa le colline di Sasso Marconi, sul primo Appennino bolognese, nella zona di via Prunaro. (ANSA) ... ansa.it Vasto incendio nei boschi sopra Lumezzane, spegnimento in corsoDalle 13.30 Vigili del fuoco impegnati sul monte Ladino: messi in allerta i residenti delle abitazioni vicine per una possibile evacuazione ... giornaledibrescia.it INCENDIO A LAVENO, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO Dopo una nottata nella quale le squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Aib locali sono continuate per tutta la mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio bos facebook Un vasto incendio boschivo è divampato sulle montagne di Laveno-Mombello, sul Lago Maggiore. Le fiamme si sono avvicinate alle case nella notte. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio della protezione civile e i vigili del fuoco. x.com