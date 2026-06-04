Vasco e Warhol giugno d' oro per il settore dell' accoglienza | Indotto? Il doppio di Bruce

Da ferraratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, il settore dell’accoglienza a Ferrara registra un aumento significativo di presenze turistiche, con un indotto stimato pari al doppio rispetto a quello generato da artisti come Bruce. Questa crescita interessa sia i residenti che i visitatori, portando benefici economici alla città. La presenza di eventi culturali e artistici contribuisce a rafforzare questa tendenza positiva, attirando un numero crescente di turisti nel periodo.

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Da Andy Warhol a Vasco Rossi. E’ un inizio giugno ricco di opportunità per i cittadini ferraresi ma anche e soprattutto per i turisti. E, di riflesso, per chi opera nel settore dell’accoglienza: “Questi appuntamenti rappresentano molto più di semplici eventi – spiega Marco Amelio, presidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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