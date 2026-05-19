A Ferrara si avvicina un grande evento musicale che coinvolgerà circa 120.000 persone nelle prossime due serate al Parco Urbano. La città si sta organizzando per accogliere questa grande affluenza di pubblico, che si prevede possa superare quella di eventi passati con artisti internazionali. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e logistiche per gestire l’afflusso e garantire lo svolgimento senza problemi. La zona interessata sarà sottoposta a restrizioni e controlli per tutta la durata delle manifestazioni.

Ferrara, 19 maggio 2026 – Siamo al conto alla rovescia per il maxi evento, la città si prepara per l’arrivo di circa 120mila persone per le due date del concerto che si svolgerà al Parco Urbano. Salirà sul palco Vasco Rossi, il rocker, un mito che ha fatto sognare e fa sognare generazioni di giovani e meno giovani. Tre i colori, la zona rossa, gialla e arancione. La barista: pronti al tour de force. VASCO ROSSI ATTESA SARA ABOUZID CON COLLEGA BAR FIORELLA STAZIONE Nella zona della stazione il personale del Bar Fiorella, tra clienti che vanno e vengono, caffè e cappuccini, non ha dubbi. “Naturalmente sappiamo che un concerto come quello di Vasco Rossi porterà con sé tantissima gente – afferma Sara Abouzid –, ma noi siamo più che pronte per una manifestazione di questo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nella zona rossa per Vasco Rossi a Ferrara: “In arrivo 120mila fan, è già successo con Bruce Springsteen”

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