Oggi si apre l’expo dedicato all’oro, un evento che coinvolge oltre 350 espositori e interessa tutta la città. La manifestazione si svolge in un anno difficile, segnato da sfide economiche e sociali. L’ingresso è caratterizzato da lettere giganti che formano la parola “Oroarezzo”, invitando i visitatori a scoprire il mondo della bellezza e dei gioielli. La fiera rappresenta un punto di riferimento per il settore e l’indotto locale.

Lettere d’oro giganti che compongono la parola Oroarezzo: si attraversano e si entra nel mondo della bellezza. Quella artigiana che raccoglie l’eredità dei grandi maestri e quella dell’ innovazione e della ricerca. Così il mood creato dallo stilista Beppe Angiolini che firma la direzione artica della manifestazione promossa da Ieg. Le attraverserà quelle lettere d’oro anche Maurizio Gasparri, presidente della Commissione esteri del Senato, insieme ai big regionali, governatore tosano in testa, al taglio del nastro di un’edizione che segna un giro di boa. Inevitabile per le milleduecento aziende del distretto alle prese con gli effetti della...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oro, il giorno del giudizio. Via all’expo nell’anno nero. Galleria di 350 espositori e indotto su tutta la città

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