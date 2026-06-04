Durante il concerto a Ferrara, alcuni fan hanno passato la notte all'aperto, creando accampamenti sotto la pioggia battente. Molti di loro hanno dedicato ferie intere per seguire il tour, distinguendosi come veterani tra i partecipanti. La pioggia ha richiesto loro di affrontare condizioni climatiche avverse, mantenendo comunque la presenza e l’attesa per l’evento.

Come fanno i fan a resistere sotto la pioggia battente?. Chi sono i veterani che hanno dedicato intere ferie al tour?. Dove si riunisce la comunità per colazione e socializzare?. Quali servizi garantiscono la gestione dell'area di accampamento?.? In Breve Fan come Marcello Ronchi arrivano da Bologna dopo la data zero a Rimini.. Gianluigi Foresti pianifica un mese di ferie per il tour 2026.. L'area di via Canapa dispone di bagni e bidoni per i rifiuti.. Il Bar Caleffi funge da punto di aggregazione per i fan.. Una scia di tende lungo via Canapa per l’attesa di Vasco Rossi a Ferrara. Centoventimila persone sono attese per le prossime date del tour di Vasco Rossi, con una lunga fila di tende che occupa già l’area verde vicino al parco urbano Giorgio Bassani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco a Ferrara: accampamenti sotto la pioggia per il tour

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