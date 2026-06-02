A Ferrara nel 2026 si terranno due concerti di Vasco Rossi al parco urbano, con circa 120.000 spettatori previsti. Sono disponibili navette e treni speciali per raggiungere l’area. Sono stati indicati i punti di partenza delle navette e le modalità di prenotazione degli stalli di parcheggio. Le autorità hanno pubblicato orari e dettagli sui servizi di trasporto dedicati all’evento.

I fan di Vasco Rossi (video) sono arrivati a Ferrara subito dopo la data zero di Rimini dove il Kom ha dato fuoco alle polveri del loro entusiamo: per la 'combricola del Blasco' è quasi tradizione seguire ben più di un concerto nel loro idolo durante l'estate. Così si sono accampati nell'area verde in via Canapa, a fianco dei Tre Campi dove hanno trovato i primissimi fan arrivati già il 27 maggio: hanno 33 e 35 anni, vengono da Milano e da Frosinone e sono diventati amici conoscendosi proprio ai concerti di Vasco. Insomma, Ferrara è pronta a vivere due giornate di grande musica e di enorme partecipazione popolare: il 5 e 6 giugno il parco Urbano Giorgio Bassani ospiterà i concerti di Vasco e sono attesi 120mila fan provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi a Ferrara 2026: come arrivare, dove parcheggiare e la guida completa

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Vasco Rossi a Rimini a passeggio sulla spiaggia

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