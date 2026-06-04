Roberto Vannacci ha dichiarato che Pozzolo rimarrà nel partito. Durante una conferenza stampa al Salone delle Fontane dell’Eur, Vannacci ha anche chiesto ai giornalisti di fornire una definizione di “ubriaco”. Questa è stata la prima uscita pubblica del militare a Roma.

Il primo evento pubblico di Roberto Vannacci a Roma è preceduto da una conferenza stampa al Salone delle Fontane dell’Eur. Alle domande dei giornalisti sul caso di Emanuele Pozzolo, il presidente di Futuro Nazionale afferma “non ho visto il video ”. Parla di “un incidente automobilistico che riguarda la vita privata e che nulla ha a che vedere con l’attività politica che stiamo svolgendo”. “Io sono un pochettino strabiliato dalla reazione che ha avuto (la vicenda, nrd ) su tutte le pagine dei quotidiani”. Vannacci non gradisce essere interrotto, anche se pone domande giornalisti ai presenti. “Parla lei o parlo io”. “Ma se lo stesso incidente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci: “Pozzolo? Resta nel partito”. E incalza i giornalisti: “Mi date una definizione di ubriaco?”

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