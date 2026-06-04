Vannacci difende Pozzolo dopo l' incidente | Resta nel partito non lascio indietro nessuno

Roberto Vannacci ha dichiarato di sostenere Emanuele Pozzolo e ha affermato che quest'ultimo rimarrà nel partito. Vannacci ha dichiarato di non voler lasciare nessuno indietro, riferendosi all'incidente che ha coinvolto Pozzolo. La posizione del deputato si inserisce in un contesto di solidarietà verso il collega, senza indicare ulteriori dettagli o implicazioni legali. Non ci sono state comunicazioni ufficiali di sanzioni o misure disciplinari nei confronti di Pozzolo.

Roberto Vannacci fa quadrato attorno a Emanuele Pozzolo e respinge ogni ipotesi di allontanamento del deputato da Futuro Nazionale. A margine della manifestazione "La mia patria è un'idea", organizzata al Salone delle Fontane dell'Eur a Roma, il leader del movimento ha definito "un fatto privato". 🔗 Leggi su Today.it

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Il Rom, il Vannacciano, la Pornostar (Stojanovic, Sasso, Stone) - La Zanzara 5.3.2026

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Quindi il partito di #pozzolo lo difende (ma lo smentisce pure: è la legge che è sbagliata se hai un tasso di 1% invece di 0,4) #errore #vittima x.com

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